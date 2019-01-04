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Епифаний честно рассказал об отношениях с Порошенко

STYLERПерсона    04.01.2019 - 19:53
Епифаний честно рассказал об отношениях с Порошенко
Епифаний (фото: РБК-Украина)

Митрополит указал на роль государства в создании ПЦУ

Митрополит Православной церкви Епифаний, который недавно поразила сеть своим заявлением, общается с президентом Петром Порошенко только на официальных мероприятиях или встречах. В этом глава новой украинской церкви признался в интервью Deutsche Welle.

По словам Епифания, непосредственного контакта с гарантом ради решения каких-то вопрос у них нет. Более того, большинство вопросов, которые касаются, например, усиленной охраны во время богослужений и тому подобное, решают помощники митрополита.

"Непосредственных контактов или общения у меня нет. Это свидетельствует о том, что нет определенного вмешательства в церковные дела", - сказал он.

Епифаний честно рассказал об отношениях с Порошенко

Епифаний и Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

При этом Епифаний оценил важную роль государства в процессе создания ПЦУ и получении томоса.

"Но мы верим, что в будущем будет существовать такая добрая симфония между государством и церковью. Сотрудничество должно существовать и оно будет существовать. Но церковь никогда не будет государственной", - резюмировал священнослужитель.

Напомним, что Епифаний пригласит Варфоломея в Украину после завершения процедуры предоставления томоса.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины рассказал, что может разделить Украинскую церковь.

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