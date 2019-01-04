Епифаний честно рассказал об отношениях с Порошенко

Митрополит указал на роль государства в создании ПЦУ
Митрополит Православной церкви Епифаний, который недавно поразила сеть своим заявлением, общается с президентом Петром Порошенко только на официальных мероприятиях или встречах. В этом глава новой украинской церкви признался в интервью Deutsche Welle.
По словам Епифания, непосредственного контакта с гарантом ради решения каких-то вопрос у них нет. Более того, большинство вопросов, которые касаются, например, усиленной охраны во время богослужений и тому подобное, решают помощники митрополита.
"Непосредственных контактов или общения у меня нет. Это свидетельствует о том, что нет определенного вмешательства в церковные дела", - сказал он.
Епифаний и Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)
При этом Епифаний оценил важную роль государства в процессе создания ПЦУ и получении томоса.
"Но мы верим, что в будущем будет существовать такая добрая симфония между государством и церковью. Сотрудничество должно существовать и оно будет существовать. Но церковь никогда не будет государственной", - резюмировал священнослужитель.
Напомним, что Епифаний пригласит Варфоломея в Украину после завершения процедуры предоставления томоса.
Ранее митрополит Киевский и всея Украины рассказал, что может разделить Украинскую церковь.