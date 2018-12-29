"Ще б такого президента": в мережі відреагували на заяву Єпіфанія

Відео: (youtube.com/ZIK)

Епіфаній, який майже два тижні тому став митрополитом ПЦУ (Православної церкви України), розповів, які на нього покладені обов'язки з набуттям нового статусу в церкві. Про це він розповів у інтерв'ю з телеканалом ZIK.

Голова нової церкви розповів, які три головні обов'язки він повинен виконувати на своєму посту. По-перше, як каже Епіфаній, він покликаний об'єднати всі церкви України навколо київського церковного престолу. Також йому необхідно буде створити відповідні керівні органи, які допоможуть об'єднати і забезпечити повноцінне функціонування церкви.

"Перш за все, як предстоятель нашої єдиної Української православної церкви я покликаний об'єднати всіх навколо нашого київського церковного престолу. Наступним кроком буде створення відповідних керівних органів. Тому предстоятель сам по собі – це голова. А для того, щоб церква існувала повноцінно, потрібні відповідні органи – Священний синод, Архієрейський собор, Синодальне управління. Після отримання томосу протягом місяця-двох-трьох ми вже повинні повністю сформувати це тіло", — вважає Епіфаній.

Скріншот з відео: youtube.com/ZIK)

Він також зазначив, що третім завданням, не менш важливим для церкви, є створення зразкової церкви, щоб звернути парафіян РПЦ до ПЦУ.

"А третя задача – стати прикладом для тих, хто ще до кінця, напевно, не усвідомили, не зрозуміли, тих наших побратимів, які належать до Російської православної церкви. Вони повинні зрозуміти, що іншого шляху немає, що в Україні ми повинні будувати єдину церкву на засадах любові, взаєморозуміння і братської поваги", — додав митрополит.

Скріншот з відео: (youtube.com/ZIK)

Епіфаній також більш прямо визначив головну мету свого служіння — створення єдиної Православної церкви в Україні.

В коментарях в опублікованому інтерв'ю на сайті телеканалу Zik користувачі вважають, що таким як Єпіфаній повинен бути президент України.

"Дай, Боже, нашій українській церкві стійкості, витримки, впевненості у духовних чеснот і моральному авторитеті!", "Ще б такого президента", "Дай Бог розуму українцям, щоб вони навчилися так об'єднуватися, як це сталося на соборі 15 грудня! Ця історична подія започаткувала справжню політичну і духовну єдність української нації, яке ми повинні зберігати і поглиблювати!","Слава Ісусу Христу! Це історичний шлях, який ми пройдемо, мирний та світський На все воля Божа і українського народу. З Різдвом Христовим всіх " - пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі села Стара Жадова Чернівецькій області рассказали яким в дитинстві був митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, раніше патріарх Філарет докладно розповів про етапи створення ПЦУ - єдиної автокефальної помісної церкви.