"Еще бы такого президента": в сети отреагировали на заявление Епифания

Видео: (youtube.com/ZIK)

Епифаний, который почти две недели назад стал митрополитом ПЦУ (Православной церкви Украины), рассказал, какие обязанности на него возложены с приобретением нового статуса в церкви. Об этом он рассказал интервью с телеканалом ZIK.

Глава новой церкви рассказал, какие три главных обязанности он должен выполнять на своем посту. Во-первых, как говорит Епифаний, он призван объединить все церкви Украины вокруг киевского церковного престола. Также ему необходимо будет создать соответствующие руководящие органы, которые помогут объединить и обеспечить полноценное функционирование церкви.

"Прежде всего, как предстоятель нашей единой Украинской православной церкви я призван объединить всех вокруг нашего киевского церковного престола. Следующим шагом будет создание соответствующих руководящих органов. Потому предстоятель сам по себе – это голова. А для того, чтобы церковь существовала полноценно, нужны соответствующие органы – Священный синод, Архиерейский собор, Синодальное управление. После получения томоса в течение месяца-двух-трех мы уже должны полностью сформировать это тело", — считает Епифаний.

Скриншот из видео: (youtube.com/ZIK)

Он также отметил, что третьей задачей, не менее важной для церкви, является создание примерной церкви, чтоб обратить прихожан РПЦ к церкви ПЦУ.

"А третья задача – стать примером для тех, кто еще до конца, наверное, не осознали, не поняли, тех наших собратьев, которые принадлежат к Русской православной церкви. Они должны понять, что другого пути нет, что в Украине мы должны строить единую церковь на принципах любви, взаимопонимания и братского уважения", — добавил митрополит.

Скриншот из видео: (youtube.com/ZIK)

Епифаний также более прямо обозначил главную цель своего служения — создание единой Православной церкви в Украине.

В комментариях в опубликованному интервью на сайте телеканала Zik пользователи посчитали, что таким как Епифаний должен быть президент Украины.

"Дай Бог, нашей украинской церкви стойкости, выдержки, уверенности в духовных добродетелях и моральном авторитете!", "Еще бы такого президента", "Дай Бог ума украинцам, чтобы они научились так объединяться, как это произошло на соборе 15 декабря! Это историческое событие начало настоящее политическое и духовное единство украинской нации, которое мы должны сохранять и углублять!","Слава Иисусу Христу! Это исторический путь, который мы пройдем, мирный и светский. На все воля Божья и украинского народа. С Рождеством Христовым всех " - пишут в комментариях.

Скриншот комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что жители села Старая Жадова Черновицкой области рассказали, каким в детстве был митрополит Епифаний.

Как сообщалось, ранее патриарх Филарет подробно рассказал об этапах создания ПЦУ - единой автокефальной поместной церкви.