Епіфаній чесно розповів про відносини з Порошенком

Епіфаній (фото: РБК-Україна)

Митрополит вказав на роль держави у створенні ПЦУ

Митрополит Православної церкви України Епіфаній, який нещодавно вразив мережу своєю заявою, спілкується з президентом Петром Порошенком лише на офіційних заходах чи зустрічах. У цьому глава нової української церкви зізнався в інтерв'ю Deutsche Welle.

За словами Епіфанія, безпосереднього контакту з гарантом задля вирішення якихось питання у них нема. Більше того, більшість питань, які стосуються, наприклад, посиленої охорони під час богослужінь тощо, вирішують помічники митрополита.

"Безпосередніх контактів чи спілкування у мене немає. Це свідчить про те, що немає певного втручання в церковні справи", - сказав він.

Епіфаній і Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

При цьому Епіфаній оцінив важливу роль держави у процесі створення ПЦУ та одержання томосу.

"Але ми віримо, що в майбутньому буде існувати така добра симфонія між державою і церквою. Співпраця повинна існувати і вона буде існувати. Але церква ніколи не буде державною", - резюмував священнослужитель.

Нагадаємо, що Епіфаній запросить Варфоломія до України після завершення процедури надання томосу.

Раніше митрополит Київський і всієї України розповів, що може розділити Українську церкву.