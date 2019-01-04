ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Епіфаній чесно розповів про відносини з Порошенком

STYLERПерсона    04.01.2019 - 19:53
Епіфаній чесно розповів про відносини з Порошенком
Епіфаній (фото: РБК-Україна)

Митрополит вказав на роль держави у створенні ПЦУ

Митрополит Православної церкви України Епіфаній, який нещодавно вразив мережу своєю заявою, спілкується з президентом Петром Порошенком лише на офіційних заходах чи зустрічах. У цьому глава нової української церкви зізнався в інтерв'ю Deutsche Welle.

За словами Епіфанія, безпосереднього контакту з гарантом задля вирішення якихось питання у них нема. Більше того, більшість питань, які стосуються, наприклад, посиленої охорони під час богослужінь тощо, вирішують помічники митрополита.

"Безпосередніх контактів чи спілкування у мене немає. Це свідчить про те, що немає певного втручання в церковні справи", - сказав він.

Епіфаній чесно розповів про відносини з Порошенком

Епіфаній і Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

При цьому Епіфаній оцінив важливу роль держави у процесі створення ПЦУ та одержання томосу. 

"Але ми віримо, що в майбутньому буде існувати така добра симфонія між державою і церквою. Співпраця повинна існувати і вона буде існувати. Але церква ніколи не буде державною", - резюмував священнослужитель.

Нагадаємо, що Епіфаній запросить Варфоломія до України після завершення процедури надання томосу.

Раніше митрополит Київський і всієї України розповів, що може розділити Українську церкву.

Епіфаній розповів, коли Варфоломій може приїхати до України Порошенко назвав свої улюблені українські пісні: KAZKA в списку
Новини України Порошенко ПетроЄпіфаній
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся