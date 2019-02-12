Это кошмар: Елизавета ІІ "наехала" на Меган Маркл

Меган Маркл и королева Елизавета ІІ (коллаж: РБК-Украина)

Королева дала совет жене своего младшего внука Гарри

Королева Елизавета ІІ раскритиковала Меган Маркл после скандала с письмом, в котором герцогиня Сассекская просит своего отца перестать ее мучить.

По словам репортера таблоида Vanity Fair Кэти Николл, которая является другом семьи Меган и Гарри, Елизавета ІІ очень обеспокоена события и заявила, что вся эта ситуация вокруг напряженных отношений Меган со своей семьей "превращается в кошмар".

"Королева сказала им обоим (принцу Гарри и Меган Маркл - ред.), что все это превращается в кошмар, и что они должны попытаться как можно быстрее во всем разобраться", - сказала Кэти и добавила, что в Букингемском дворце официально не комментируют отношения Маркл с Елизаветой ІІ.

Не комментирует выходки своего отца и Меган.

"Она заботится о своем отце, заботится о его психическом здоровье. Это является одной из причин, по которой она не хочет комментировать происходящее. Это очень сложная, очень эмоциональная ситуация, и давайте не будем забывать, что она на седьмом месяце беременности", - рассказал источник изданию Cosmopolitan.

В то же время принц Гарри "рассержен" и "расстроен" поведением Томаса Маркла.

Ранее Маркл подверглась критике британцев после того, как всплыли фотографии ее мужа на регбийном матче.