Что ж ты за глист такой, Саша? Усик вляпался в громкий скандал

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Украинцы раскритиковали боксера за его пост в Instagram

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик, который был признан лучшим боксером по итогам 2018 года по версии WBC, попал в очередной скандал.

Так, пользователи сети раскритиковали спортсмена за то, что он поздравил украинцев с 23 февраля.

"Мир всем. С праздником, мужики", - написал Усик.

Скриншот (instagram.com/usykaa)

В комментариях на боксера набросились его же фанаты.

"Что же ты за глист такой, Саша?" - написал один юзер.

Другой признался, что уже ждет, когда Энтони Джошуа "развалит кабину" украинцу.

"Ты реально запарил так шквариться! То со всем московским патриархатом перефоткался, то с 23-им... По-моему, уже с бошкой проблемы..." - обратился к боксеру третий пользователь.

Но есть и те, кто поддерживает Усика.

"Я уважаю Александра за то, что он такой, какой есть, не изменяет себе, и тоже поздравил всех мужчин, причастных, с праздником. Это часть нашей истории, истории наших отцов и дедов. Как можно забыть этот факт?" - написал один из подписчиков.

Напомним, что 23 февраля в некоторых странах постсоветского пространства, а также в непризнанных республиках (Южная Осетия и Приднестровье) отмечается день защитника отечества. В Украине этот праздник не отмечают уже несколько лет - он был декоммунизирован.

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