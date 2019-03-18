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Джордж Клуни раскрыл правду об отношениях Меган Маркл и принца Гарри

STYLERПерсоны    18.03.2019 - 23:12
Джордж Клуни раскрыл правду об отношениях Меган Маркл и принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Джордж Клуни рассказал об отношениях Меган Маркл и принца Гарри

Джордж Клуни рассказал об отношениях между принцем Гарри и Меган Маркл. Известный актер выразил восторг герцогиней Сассекской, а также заявил, что пару переполняют истинные и глубокие чувства. Свое заявление мужчина сделал в эфире передачи Good Morning Britain.

Уже не в первый раз Джордж Клуни защищает известную королевскую пару. Не так давно актер сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой. А в эфире популярной утренней передачи на британском телевидении он заявил, что очень огорчен тем, как западная пресса относиться к Меган и Гарри.

"Думаю, несправедливо, что журналисты без всякого весомого повода набрасываются на них. Нечестно травить Меган за то, что она просто живет своей жизнью", – заявил голливудский актер.

Впоследствии мужчина сказал, что в принципе старается не реагировать на весь негатив и критику СМИ, так как сам привычен к этому. Однако, по словам Клуни, в некоторых ситуациях просто невозможно молчать.

Как известно, Джордж Клуни лично знаком с Меган Маркл. Более того, они дружат уже долгое время. Комментируя вопрос внутреннего мира экс-актрисы, а ныне супруги принца Гарри и герцогини Сассекской, Джордж назвал последнюю "умницей".

"Меган невероятно добрая, она хорошо образована и вообще умница, и они с принцем Гарри очень любят друг друга", – уверяет Джордж Клуни.

Ранее мы писали, как будут выглядеть принц Гарри и Меган Маркл спустя 30 лет.

Также сообщалось о том, что Джордж Клуни рассказал правду о своих отношениях с супругой.

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