Джордж Клуни рассказал правду об отношениях с женой

Коллаж РБК-Украина

Актер отрицает информацию о разводе

Популярный американский актер Джордж Клуни, который по версии западного таблоида находится на грани развода, прокомментировал слухи и рассказал, что на самом деле происходит в их семейной жизни. Об этом информирует HollywoodLife.

Джордж Клуни прокомментировал появившиеся в прессе слухи о разводе с супругой и назвал информацию ложной. Такое заявление сделал пресс-секретарь 57-летнего актера, несмотря на то, что последний раз пару видели вместе в декабре.

Оказалось, что супруги по-прежнему счастливы в браке. А Джордж до сих пор считает свою семью идеальной и ни при каких обстоятельствах не намерен ее бросать. И сейчас они совершенно довольны друг другом.

Напомним, что юрист и правозащитница Амаль Аламуддин вышла замуж за одного из самых желанных холостяков Голливуда 27 сентября 2014 года, спустя лишь год знакомства. Торжественная церемония проходила в Венеции. После свадьбы Джордж подарил жене загородный дом в одном из административных округов Великобритании. В июне у них родились двойняшки - Александр и Элла.

Мы писали, что Меган Маркл, которую недавно обвинили в симуляции беременности, и принц Гарри сообщили, что супруги Клуни станут крестными родителями их ребенка. Будут ли Джордж и Амаль крестить будущего члена королевской семьи, пока не сообщается.

Ранее мы также сообщали, что российский продюссер Александр Цекало недавно развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой и уже успел обручиться с новой избранницей.

Кстати, Ани Лорак, находящаяся в бракоразводном процессе с мужем Муратом, отлично проводит время в качестве холостячки, посещая вместе с маленькой Софией интересные представления.