Маркл останется без крестных родителей для ребенка: чета Клуни разводится

Коллаж РБК-Украина

В случае развода им придется поделить 250 млн долларов

Крепкий брак когда-то завидного холостяка 57-летнего Джорджа Клуни, недавно попавшего в ДТП на Сардинии, и его супруги 40-летней Амаль Клуни (Аламуддин) дал трещину. По версии западного таблоида RadarOnline, супруги находятся на грани развода.

По информации издания, Амаль с полуторагодовалыми близнецами Александром и Эллой сбежала в их новый дом на Сардинии после предполагаемой ссоры. После этого Джордж начал буквально заваливать Амаль сообщениями с просьбой увидеться с детьми.

На что Амаль якобы ответила, что если он вдруг придет, он будет вынужден остаться в домике для гостей.

Представители пары опровергают эту информацию, называя историю выдуманной. Если же слухи подтвердятся, Амаль и Джорджу придется делить 250 млн долларов.

Джордж и Амаль Клуни (фото: instagram.com)

Напомним, Меган Маркл, которую недавно обвинили в симуляции беременности, и принц Гарри сообщили, что супруги Клуни станут крестными родителями их ребенка. Будут ли Джордж и Амаль крестить будущего члена королевской семьи, если разведутся, пока не сообщается.

Ранее мы также сообщали, что российский продюссер Александр Цекало недавно развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой и уже успел обручиться с новой избранницей.

Кстати, Ани Лорак, находящаяся в бракоразводном процессе с мужем Муратом, отлично проводит время в качестве холостячки.