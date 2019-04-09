Исхудавшая и бледная: в сеть попали шокирующие фото Эмилии Кларк после инсульта

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, которая едва не погибла от обширного инсульта, показала шокирующие снимки из больницы. Соответствующие фото можно увидеть, посмотрев интервью с героиней сериала на YouTube-канале "CBS Sunday Morning".

"Когда часть вашего мозга голодает больше, чем одну минуту, она умирает, что и случилось со мной после второй аневризмы. Доктора смотрели на снимки моего мозга и гадали, какой именно функции я лишусь. В течение очень долгого времени я думала, что больше не смогу играть и сниматься в кино. Это была настоящая паранойя", - поделилась своими страхами актриса.

На фото измученная девушка лежит на больничной койке. Она выглядит исхудавшей и бледной, а на одном из фото на голове Кларк виден катетер для вывода послеоперационной жидкости.

Скриншот видео: (YouTube/CBS Sunday Morning)

Также актриса отметила, что при возвращении на съемочную площадку для участия во втором сезоне сериала она была слишком занята, чтобы делиться информацией о своем здоровье с поклонниками.

К слову, случившееся с актрисой из "Игры Престолов" подталкивает внимательнее относиться к своему здоровью. Исполнительница роли Дейенерис Таргариен говорит, что не обращала внимание на головокружения, поскольку думала, что это стресс.

Мы писали, что звезда "Игры престолов" позировала для модного глянца в роскошных нарядах. На одном из фото Эмилия предстала в черном кружевном платье с прозрачными вставками.