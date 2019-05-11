Известную украинскую певицу обокрали в центре Рима: все подробности

Камалию обокрали в центре Рима. Украинская певица, супруга миллиардера Мохаммада Захура, стала жертвой воров. Как рассказала сама артистка, у нее украли рюкзак со всеми документами. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она рассказала подробности того, что с ней случилось. По ее словам, было два грабителя: один из них отвлекал певицу, а второй – уносил рюкзак.

"Мы прибыли в Рим 1 мая и вышли в зал для встречающих. Водителя от круизной компании пока не было. Захур с Арабеллой пошли купить воды, а я осталась со всеми вещами. Кто-то внезапно постучал меня по плечу и на ломаном французском спросил, как можно пройти в зал вылета. В этот момент его сообщник забрал рюкзак Захура с одной из тележек (об этом я узнала позже)", - рассказала артистка.

Она рассказала также, что в Италии полиция бездействует.

"Мы сообщили в полицию, но она была бесполезна. Мне показалось, что они вообще были частью всего этого фарса... Даже не удосужились пройти на место преступления! Просто дали нам справку, подтверждающую, что произошла кража, и без стыда заявили, чтобы мы их просто так не тревожили", - возмутилась певица.

Камалию обокрали в Риме - все подробности (фото: facebook.com/KamaliyaOfficial)

По ее словам, на следующий день им таки удалось получить свои документы.

"Низкий поклон и уважение работникам украинского посольства, которые выдали мне мой экстренный (действительный для возвращения домой) паспорт за 30 минут. Захуру и детям повезло меньше, им пришлось посетить британское посольство раза три", - отметила Камалия.

Певица призвала поклонников держать свои паспорта и кредитки "ближе к телу", чтобы "максимально безоблачно провести свой отпуск".

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