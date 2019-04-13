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В Киеве клофелинщики обокрали известного журналиста

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 15:21
В Киеве клофелинщики обокрали известного журналиста
Клофелинщики обокрали известного журналиста (фото: psni.police.uk)

Группа мужчин опоила и обокрала редактора телеканала

В ночь с 12 на 13 апреля в Святошинском районе Киева группа клофелинщиков опоила и обокрала известного журналиста, который является шеф-редактором программы новостей одного из крупных телеканалов Виктора С. Об этом информирует "Страна", ссылаясь на источник в силовых структурах.

Началось все с того, что журналист решил отдохнуть в компании друзей. Все выпивали, а в дальнейшем решили переместиться для проведения досуга в одну из квартир столицы.

На вечеринке к ним присоединились еще два парня. Подозрения у медийника они не вызвали, а потому мошенники решили этим воспользоваться. Они подмешали в напиток клофелин, после чего он отключился.

Беспомощность мужчины оказалась на руку мошенникам. Они похитили банковские карты, деньги и ценности. А также угнали автомобиль. К слову, по данному факту уже возбуждено уголовное дело с квалификацией инцидента как разбой (ч.2 ст.187 УК Украины) и угон (ч.1 ст.289 УК Украины).

Напомним, что обнаглевшая няня из Киева обокрала семью. Неприятная ситуация произошла в июле 2018. Девушка проводила собеседование с множеством кандидатов, остановившись на конкретной особе. Девушка отмечает, что никогда ничего не прятала, поскольку доверяла работнице и считала это неуместным.

Напомним, что студенты задержали вора, обокравшего беременную женщину. Двое студентов университета фискальной службы Украины стали свидетелями ограбления женщины на улице Университетской. Мужчина похитил у нее 400 гривен. Неравнодушные парни задержали вора, положив того на живот на землю и не давая сбежать.

Ранее сообщалось о том, что под Днепром охранники частной фирмы ограбили дом с 9-летней девочкой. При этом у злоумышленников было при себе оружие.

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