Відому українську співачку обікрали у центрі Риму: усі подробиці

Камалію обікрали у центрі Риму. Українська співачка, дружина мільярдера Мохаммада Захура, стала жертвою злодіїв. Як розповіла сама артистка, у неї вкрали рюкзак з усіма документами. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла подробиці того, що з нею сталося. За її словами, було два грабіжника: один з них відволікав співачку, а другий – крав рюкзак.

"Ми прибули в Рим 1 травня і вийшли в зал для зустрічаючих. Водія від круїзної компанії поки не було. Захур з Арабеллою пішли купити води, а я залишилася з усіма речами. Хтось раптово постукав мене по плечу і ламаною французькою запитав, як можна пройти в зал вильоту. У цей момент його спільник забрав рюкзак Захура з одного з візків (про це я дізналася пізніше)", - розповіла артистка.

Вона розповіла також, що в Італії поліція не діє.

"Ми повідомили в поліцію, але вона була безрезультатна. Мені здалося, що вони взагалі були частиною всього цього фарсу... Навіть не спромоглися пройти на місце злочину! Просто дали нам довідку, яка підтверджує, що сталася крадіжка, і без сорому заявили, щоб ми їх просто так не турбували", - обурилася співачка.

Камалію обікрали у Римі - всі подробиці (фото: facebook.com/KamaliyaOfficial)

За її словами, на наступний день їм таки вдалося отримати свої документи.

"Низький уклін і повага працівникам українського посольства, які видали мені мій екстрений (дійсний для повернення додому) паспорт за 30 хвилин. Захуру і дітям пощастило менше, їм довелося відвідати британське посольство три рази", - зазначила Камалія.

Співачка закликала шанувальників тримати свої паспорти і кредитки "ближче до тіла", щоб "максимально безхмарно провести свою відпустку".

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