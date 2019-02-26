Какого черта? Притула резко высказался о скандале с MARUV

Коллаж РБК-Украина

Ведущий Евровидения не на шутку разозлился

Евровидение 2019, которое ранее возмутило Ницой, не оставило равнодушным и Сергея Притулу. Украинский телеведущий прокомментировал в соцсети Facebook результаты конкурса и скандал, который назрел в Украине вокруг MARUV.

"Мы действительно просим международное сообщество помочь нам в борьбе с российской агрессией, вводить санкции, вооружать нашу армию, развенчивать фейки и тому подобное. И тут выходит какая-то девочка или мальчик и говорит, что "не все же там плохие люди, я несу музыкой мир и объединяю людей"! Вы реально не понимаете, что таким образом вы легитимизируете, с нашей стороны то, что навязывает миру агрессор?!", - возмутился Притула.

Шоумен считает, что у каждого исполнителя, который подает заявку на участие в национальном отборе, должна быть четкая гражданская позиция касательно войны на Донбассе, оккупации Крыма и конфликта со страной-агрессором.

"Хватит болтать о том, что спорт и музыка вне политики! Они не вне политики они в эпицентре. И, черт побери, это действительно очень важно, кто представляет страну на конкурсах или соревнованиях. Несмотря на различие мнений у разных людей, мы все, те кто живет в Украине, те кто идентифицирует себя гражданами нашей страны, должны иметь общий знаменатель в отношении таких вопросов, как: кто является для нас Россия? Чей Крым? Что происходит на Донбассе?! И если человек не может признать один из этих пунктов, но собирается представлять нас на международной арене, то он ставит всю страну в глупое положение!" - написал он.

Также Сергей Притула упомянул о том, что не только MARUV выступала в России, но и одна из членов жюри национального отбора Джамала. Речь идет о концертах в Москве и Сочи в 2014 году. Однако этот факт не помешал певице принять участие в конкурсе Евровидение-2016.

Напомним, что организаторы "Евровидения" прокомментировали ситуацию с MARUV.

Ранее Александр Ягольник рассказал об украинских артистах, которые выступают в России.