В Киеве в метро избили участника Нацотбора на Евровидение: подробности (фото)

Фото: Андрей Хайат (instagram.com/ado.khayat)

Артист решил не писать заявление в полицию

Участника нынешнего Национального отбора на Евровидение-2019, певца под псевдонимом KHAYAT (Адо/Андрей Хаят), который является одним из самых загадочных участников конкурса, избили в Киеве в вагоне метро. На своей странице в Instagram артист выложил фото с побоями на лице.

Кроме самого музыканта, пострадал также его друг - на них напали трое неизвестных парней.

"Хейтеры, я вас люблю!" - подписал снимок Андрей.

Артист заявление в полицию не написал.

По словам Хаята, он вместе с товарищем ехал на акустический концерт, и в вагоне к ним подошли молдые люди, один из которых узнал певца "из телека". В комментарию "КП в Украине" Андрей рассказал, что мужчины были похожи на бывших заключенных.

Фото: Андрей Хайат (instagram.com/ado.khayat)

Музыканта ударили в лицо, а его друга сильно пинали ногами.

Также участник Нацотбора заявил, что в вагоне метро в это время находились люди, в том числе и нацгвардейцы, и никто не попытался помочь.

"Больше всего меня убило то, что люди просто стоят и смотрят", - рассказал Андрей и добавил, что чувствует себя нормально, сейчас об этом "вспоминает с ухмылкой, но мне становятся грустно, что у нас есть такие люди".

Фото: Андрей Хайат (instagram.com/ado.khayat)

Также артист заявил, что полицейский, к которому он подходил, должным образом не отреагировал на инцидент.

После этого Андрей подчеркнул, что ему не нужны разбирательства: "Слава Богу, что не было ножа или еще чего-то".

Также он рассказал, что обсудил данную ситуацию с участниками Нацотбора.

"Все мы пытаемся говорить на тему музыки и ее понимании. О каком понимании идет речь? Если людей среди белого дня метелят на улице, и никто на это не реагирует!", - возмутился Хаят.

Как сообщалось ранее, после жеребьевки Нацотбора Андрей удивил RBC-Lite неожиданным заявлением о том, что вокалом никогда не занимался.

Также мы писали о том, что известный украинский певец, солист группы DZIDZIO Михаил Хома, которого 28 декабря избили возле здания радиокомпании "Тавр", рассказал, что его наконец-то выписывают из больницы и поблагодарил всех работников клиники за то, что они на протяжении нескольких недель были с ним ласковы и внимательны.

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Видео: РБК-Украина