В Киеве в метро избили участника Нацотбора на Евровидение: подробности (фото)

Артист решил не писать заявление в полицию
Участника нынешнего Национального отбора на Евровидение-2019, певца под псевдонимом KHAYAT (Адо/Андрей Хаят), который является одним из самых загадочных участников конкурса, избили в Киеве в вагоне метро. На своей странице в Instagram артист выложил фото с побоями на лице.
Кроме самого музыканта, пострадал также его друг - на них напали трое неизвестных парней.
"Хейтеры, я вас люблю!" - подписал снимок Андрей.
Артист заявление в полицию не написал.
По словам Хаята, он вместе с товарищем ехал на акустический концерт, и в вагоне к ним подошли молдые люди, один из которых узнал певца "из телека". В комментарию "КП в Украине" Андрей рассказал, что мужчины были похожи на бывших заключенных.
Фото: Андрей Хайат (instagram.com/ado.khayat)
Музыканта ударили в лицо, а его друга сильно пинали ногами.
Также участник Нацотбора заявил, что в вагоне метро в это время находились люди, в том числе и нацгвардейцы, и никто не попытался помочь.
"Больше всего меня убило то, что люди просто стоят и смотрят", - рассказал Андрей и добавил, что чувствует себя нормально, сейчас об этом "вспоминает с ухмылкой, но мне становятся грустно, что у нас есть такие люди".
Фото: Андрей Хайат (instagram.com/ado.khayat)
Также артист заявил, что полицейский, к которому он подходил, должным образом не отреагировал на инцидент.
После этого Андрей подчеркнул, что ему не нужны разбирательства: "Слава Богу, что не было ножа или еще чего-то".
Также он рассказал, что обсудил данную ситуацию с участниками Нацотбора.
"Все мы пытаемся говорить на тему музыки и ее понимании. О каком понимании идет речь? Если людей среди белого дня метелят на улице, и никто на это не реагирует!", - возмутился Хаят.
Как сообщалось ранее, после жеребьевки Нацотбора Андрей удивил RBC-Lite неожиданным заявлением о том, что вокалом никогда не занимался.
Также мы писали о том, что известный украинский певец, солист группы DZIDZIO Михаил Хома, которого 28 декабря избили возле здания радиокомпании "Тавр", рассказал, что его наконец-то выписывают из больницы и поблагодарил всех работников клиники за то, что они на протяжении нескольких недель были с ним ласковы и внимательны.
Видео: РБК-Украина