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Критиковал Путина: появилась новая версия смерти Децла

STYLERПерсоны    04.02.2019 - 14:02
Критиковал Путина: появилась новая версия смерти Децла
Децл (фото: instagram.com/juzeppejostko)

Децл регулярно нелестно высказывался о представителях Кремля

Российский рэпер Децл, который скоропостижно скончался 3 февраля, мог стать жертвой российских спецслужб. Такое предположение появилось в сети. 

Так, один из юзеров обратил внимание на то, что Кирилл Толмацкий регулярно критиковал российскую власть в целом и Путина в частности. Даже один из последних постов исполнителя был направлен в адрес руководства Кремля.

Критиковал Путина: появилась новая версия смерти Децла

Скриншот (twitter.com/detslakaletruk)

Критиковал Путина: появилась новая версия смерти Децла

Скриншот (twitter.com/detslakaletruk)

"Он критиковал власти и в музыке, и в СМИ. Ни на что не намекаю, просто хочу напомнить, что в КГБ СССР (откуда родом Путин) существовала практика убийств ядами, которые никак не определялись на экспертизах и напоминали смерть от естественных причин", - написал Максим Мирович.

Критиковал Путина: появилась новая версия смерти Децла

Скриншот (twitter.com/maxim_nm)

Многие пользователи считают, что такая версия вполне выглядит правдоподобной для сегодняшних российских реалий.

Напомним, что культовому рэп-исполнителю стало плохо сразу же после концерта в Ижевске - Децл потерял сознание прямо в гримерке. Прибывшие медики констатировали смерть от остановки сердца. Чем запомнился этот рэпер многим поклонникам этого жанра музыки - читайте в материале Styler.

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