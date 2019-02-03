Ушел из жизни известный российский рэпер Децл

Фото: Facebook/Александр Толмацкий

Причина смерти рэпера пока не называется

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, который более известный, как Децл, ушел из жизни. Ему было 35 лет. Об этом сообщил его отец и продюсер Александр Толмацкий на своей странице в Facebook.

Около часа ночи после концерта в гримерке ему стало плохо. Близкие сразу же вызвали скорую помощь, но медики констатировали смерть, которая наступила в результате остановки сердца.

По словам родственников исполнителя, проблем с сердцем у артиста не было. Ожидается экспертиза, которая и должна прояснить ситуацию.

Перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, потом начался припадок. Ему пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась куча людей, среди которых был персонал и гости.

В Ижевск Децл приезжал не на концерт, а на корпоративное выступление, которое проходило в рамках празднования дня рождения местного автодилера.

Хозяин вечеринки уверяет, что никаких наркотиков на празднике не было, никакой особой еды Толмацкий не заказывал, странно себя не вел.

Видео: YouTube/Detsl aka Le Truk

Стоит отметить, что Децл был участником коллектива "Bad B. Альянс". За годы своего творчества он записал восемь студийных альбомов. Широкую известность ему принесли такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы" и "Письмо".

"Кошмарный сон... дайте я досплю", - прокомментировал смерть Децла певец Богдан Титомир.

Баста также выразил свои соболезнования в связи со смертью рэпера: "Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память".

Напомним, что недавно умер легендарный советский ведущий и диктор Евгений Суслов, работа которого на телевидении продолжалась почти 30 лет.

Ранее сообщалось, что скончалась популярная актриса из легендарной комедии "Операция Ы".