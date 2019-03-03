Ляшко спел и пообещал поехать на Евровидение (видео)

Олег Ляшко захотел поехать на Евровидение после президентских выборов

Олег Ляшко прокомментировал скандал на Евровидение и в шутливой форме пообещал принять участие в певческом конкурсе. В прямом эфире ток-шоу на телеканале NewsOne кандидат в президенты решил исполнить популярные украинские песни, которые стали народными.

Ляшко захотел на Евровидение – нардеп спел две песни в прямом эфире (видео: youtube.com/NewsOne)

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко спел две песни и пообещал ведущей шоу поехать с ней на Евровидение после президентских выборов.

Ляшко под аплодисменты зала исполнил "Пісню про рушник" Андрея Малышко, музыку к которой написал Платон Майборода, а также "Журавли" - песню композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова, которая посвящена погибшим на войне солдатам.

Ляшко также прокомментировал скандал с Евровидением, заявив, что главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию "надо гнать".

"Украина - уникальная страна, украинский язык, украинская песня, уникальный песенный талант, а наша страна не посылает таланты, потому что дебилы, которые не могут выбрать победителя", - высказался "радикал".

В комментариях под видео украинцы высказали разное мнение по поводу исполнения песен, а также намерений нардепа относительно президентства и Евровидения.

"Спасибо, поржал, 95 квартал отдыхает", " Депортировать это убожество", "По крайней мере, в отличие от "профессиональных певцов" он спел не плохо, и хоть чем-то положительно отличается от других кандидатов в президенты", "Вот его и нужно на Евровидение послать", "Почему мне стыдно?", "Вот кого надо на Евровидение!" – считают пользователи сети.

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