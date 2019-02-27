Я не люблю агрессию: MARUV впервые обратилась к украинцам

Певица рассказала, чем планирует заниматься в ближайшее время

Победительница Нацотбора на Евровидение MARUV (Анна Корсун) обратилась к своим поклонникам и попросила сбавить обороты. Видеообращение артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

MARUV прокомментировала скандал, который связан с ее отказом представлять Украину на международном конкурсе Евровидение в Израиле и рассказала, что у нее теперь появилось много свободного времени, чтобы заняться подготовкой сольного концерта и альбома. Также она планирует побороться за премию YUNA.

"Спасибо огромное за поддержку! Вы невероятные, очень вдохновляете! Хочется делать что-то новое, творить. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию и сказать, что все, что не случается - к лучшему! Теперь у меня есть много времени для подготовки сольного концерта в Киеве. Для подготовки к выступлению на YUNA-2019. Для того, чтобы сделать много всего интересного, и для нового альбома - это самое важное", - сказала певица.

Также она попросила своих фанатов сбавить обороты и отметила, что очень не любит агрессию и конфликты.

Я бы очень хотела вас попросить немножко сбавить обороты и принять все более спокойно, как это сделала я. Вы знаете, я очень не люблю агрессию и конфликты. Агрессией никогда ничего не решается. Поэтому я бы хотела попросить вас не вступать в какие-либо провокации и поддержать меня своими улыбками, своими аплодисментами на концертах, полными залами, но и, конечно, тем, что вы просто слушаете мою музыку", - добавила MARUV.

Напомним, ранее мы писали о том, что MARUV расплакалась, говоря о войне.

А также рассказывали о том, что Притула резко высказался о скандале с MARUV.