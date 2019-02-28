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Мечты недоеденных снегирей не осуществились: Турчинов о взрыве в Киеве

STYLERПерсоны    28.02.2019 - 17:41
Мечты недоеденных снегирей не осуществились: Турчинов о взрыве в Киеве
Александр Турчинов (фото: РБК-Украина)

Турчинов в ироничной форме прокомментировал "покушение" на себя

 

Мощный взрыв в Киеве, который сотряс Оболонь 28 февраля, не является терактом или покушением на Александра Турчинова. Об этом сам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил в Twitter-аккаунте.

"Прочитал в Интернете, что на меня покушались, а машину взорвали. Мечты недоеденных снегирей не осуществились. Я и мой автотранспорт невредимы", - написал он и добавил, что информация о том, что Audi, которое взорвалось на Героев Сталинграда, 28, принадлежит политику, является фейковой.

Мечты недоеденных снегирей не осуществились: Турчинов о взрыве в Киеве

Скриншот поста (twitter.com/Turchynov)

К слову, оказывается, что на номер KA7777AH было уже 17 регистраций.

Напомним, ранее источник из окружения Турчинова заявил в комментарии одному изданию, что политик длительное время передвигался на Audi с номерами KA7777AH.

Позже на сайте секретаря СНБО появилось сообщение, что эта машина не имеет к Турчинову на сегодняшний день никакого отношения.

"Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - сказано в сообщении.

Кстати, полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство из-за взрыва на Оболони.

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