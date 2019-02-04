Меган Маркл угрожает серьезная опасность: обнародованы секретные документы

Британские СМИ опубликовали планы секретных служб

Герцогиню Сассекскую вместе с королевской семьей могут эвакуировать из Лондона в случае массовых беспорядков из-за выхода Британии из состава Европейского союза. Об этом сообщают западные СМИ, которые рассекретили план срочной эвакуации БКС.

Сообщается, что государственные служащие в Великобритании разработали планы эвакуации из Лондона в совершенно секретные места в случае возникновения беспорядков. Однако, куда именно отправят Меган Маркл, неизвестно.

Герцоги Сассекские (фото: GettyImages)

Этот план представляет собой "переосмысленную" версию совершенно секретной операции, придуманной во время холодной войны, чтобы переместить королевскую семью в безопасное место, если вражеские войска высадятся в Британии. Согласно этой схеме королевские особи будут распределены по загородным домам и даже на королевской яхте "Британия".

Государственные служащие предвидят, что начнутся беспорядки, если в магазинах не хватит основных продуктов питания, что связано с возможным затруднением поставок из-за Brexit.

Герцоги Сассекские (фото: GettyImages)

Решение об эвакуации членов королевской семьи основано на том, угрожает ли их жизни и здоровью опасность.

Напомним, ранее мы сообщали что Меган Маркл и принц Гарри в ближайшем времени планируют покинуть Кенсингтонский дворец и переехать в Фрогмор-хауз.

К слову, герцогиня Сассекская нарушила еще одну традицию: она наняла специальную помощницу для беременности и родов, так называемую, "доулу".

Видео: РБК-Украина