Меган Маркл "запугала" принца Гарри

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Возможно, на поведение Меган Маркл повлияли гормоны

Меган Маркл и принц Гарри весной этого года станут родителями. Беременность сильно изменила Меган Маркл, она даже отказалась от любимых бьюти-процедур ради полной экологичности беременности. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала изданию Express.co.uk, что Меган Маркл сильно изменилась во время беременности и что поведение принца Гарри отражает его защиту от супруги.

"Первые месяцы беременности Меган показали, что Гарри в восторге от нее, поскольку она была с ним во время их помолвки, они путешествовали и развлекались", - рассказывает Джуди.

По мнению эксперта Меган по возможности старается скрывать публичные сигналы о необходимости или желании ссориться.

Принц Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Тем временем Гарри демонстрирует все признаки того, что он довольно озабоченный будущий отец", - считает эксперт.

Она отметила, что не только поведение тела, но и взгляд выражает агрессию Меган по отношению к супругу.

"Язык тела Меган Маркл и принца Гарри стал более зеркальным и даже более эксклюзивным, чем раньше. Взгляд Меган на пляже во время их первого тура имеет такой сильный фокус, что кажется, что она пытается ударить его по плечу, чтобы привлечь его внимание", - говорит эксперт.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Говорят, что Гарри очень защищает свою жену, и его язык тела на протяжении всей ее беременности изменился, его защита только усилилась.

"В последнее время он стал сильнее ее защищать, в то время как Меган, кажется, принимает гораздо более открытую центральную роль в своих позах языка тела, она баюкает и представляет своего малыша с радостью и гордостью", - считает эксперт.

Однако, поскольку Меган стала популярной сама по себе и завоевала сердца миллионов поклонников по всему миру, она начала выглядеть более непринужденной, в то время как Гарри кажется "тревожным".

"Она всегда демонстрировала высочайший уровень доверия с помощью своего языка тела, но теперь она, похоже, приняла тот факт, что теперь она считается очень популярной королевской особой в своем собственном праве. Ее улыбка сияет, а ее поза совершенно прямая, с гораздо более уверенной, высоко поднятой головой", - говорит Джуди.

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Видео: РБК-Украина