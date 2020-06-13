Мэр Николаева показал неприличный жест и попал в скандал

Мэр Николаева Александр Сенкевич попал в скандал из-за того, что показал депутатам городского совета неприличный жест. Так он отреагировал на их якобы "недоговороспособность". Соответствующие фото и видео опубликовала журналистка Александра Ющишена в Facebook.

"Я иногда задаюсь вопросом, может мне нужно изменить язык, на котором я говорю в микрофон? Может изменить манеру вещания? Может посадить рядом со мной сурдопереводчика, который будет тут вот так вот показывать "вот это все"?", — раздраженно сказал мэр, показав "все" на пальцах.

В комментариях один из пользователей соцсетей допустил, что мэр уже готовится к "дембелю", а другой — что он уже считает себя победителем местных выборов.

Напомним, что ранее в Крыму "суд" оштрафовал журналиста за оскорбление Путина.

Ранее мы писали о том, что нардеп Тищенко попал в скандал из-за того, что не оплатил проезд в маршрутке.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский жестко отчитал Николая Тищенко после громкого скандала с рестораном "Велюр", который работал несмотря на карантин. При этом политик все отрицал и раскритиковал журналистов.