Можешь не возвращаться: MARUV разнесли за концерты в России

Фото: (коллаж РБК-Украина)

MARUV разгневала фанатов своей продажностью

MARUV, которая ведет активную деятельность в России, разозлила поклонников своим небрежным отношением к Украине. Фото с концертов в России исполнительница опубликовала в социальной сети Instagram.

Анна Корсун побывала на радиостанции NRJ, где сделала несколько фотографий с российскими поклонниками. А очередная поездка певицы в Москву шокировала и разозлила украинцев.

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Украинские подписчики такой поступок MARUV расценили как предательство. Некоторые фанаты в знак протеста даже заявили, что отказываются после этого слушать ее музыку:

"Где платят, туда и летит", - написал один пользователь.

"Пусть сидит в грязной России", - подхватил второй.

"Беспринципный человек", - отметил третий.

"Видимо, больше бабок предложили", - подхватил четвертый.

"В Украину можешь не возвращаться", - высказал негодование пятый.

Напомним, что MARUV в пикантной позе снялась для российского глянца. После съемок для глянца исполнительница посетила радиостанцию "Москва FM", где была гостьей программы "Улица правды".

Недавно певица рассказала историю, когда ей разбили нос в ночном клубе. Она также рассказала о том, что в прошлом у нее были проблемы с законом.

Ранее MARUV прокомментировала слухи о своей ориентации и призналась, что целовалась с девушками, для того чтобы научиться хорошо целоваться.

Мы также писали о том, что певица рассказала о том, как она относится к тому, что ее постоянно цитируют. MARUV также откровенно рассказала за кого она будет болеть на Евровидении.