Объясняю последний раз: MARUV сделала заявление о Евровидении

Коллаж РБК-Украина

MARUV рассказала, как относится к тому, что ее постоянно цитируют

MARUV, победительница Нацотбора на Евровидение, которая стала фигуранткой нового скандала, раскрыла правду о том, за кого она собирается на самом деле болеть во время Евровидения. Об этом она рассказала в интервью для издания iod.media.

Певица рассказала, что она уже устала от того, что ее слова постоянно перекручивают в СМИ и тема Евровидения постоянно на слуху.

"Признаюсь, я устала от того, что СМИ вырывают мои слова из контекста, чтобы повысить трафик своих ресурсов. Ситуация с конкурсом Евровидение-2019, которая, казалось бы, давно забыта, каждый день возвращается ко мне новыми заголовками, приводящими в ступор", - отметила MARUV.

Она объяснила, почему в недавнем интервью упомянула Сергея Лазарева, который в этом году будет представлять Россию на международном конкурсе.

"Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте Голос країни-4, где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы", - рассказала артистка и призналась, за кого она будет болеть на самом деле.

"За кого я голосую на Евровидении? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!" – подчеркнула MARUV.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что MARUV сделала громкое заявление.

А также рассказывали о том, что MARUV запустила "пошлый" видеоблог.