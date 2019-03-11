Нужно завязывать: MARUV сделала громкое заявление

MARUV (facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV призналась, кого будет поддерживать на Евровидении

MARUV, победительница украинского Нацотбора на Евровидение, которая ранее рассекретила свои гонорары в России, сделала внезапное заявление по поводу своего участия в отборе в следующем году. Об этом артистка рассказала во время онлайн-чата со своими поклонниками.

MARUV отметила, что абсолютно не жалеет о том, что не поедет на Евровидение, в том числе и от другой страны. Она считает, что ее отказ – это было мудрое и правильное решение. Также певица рассказала фанатам, готова ли она участвовать в отборе в следующем году.

"Нет, конечно не пойду, все, хватит, я уже находилась по отборам на всю жизнь. Спасибо, что все меня так поддержали, но еще раз пойти на отбор я не решусь, все хватит. И мне кажется, что с темой этого конкурса нужно уже завязывать. Это уже пережило себя", - ответила MARUV.

Она поблагодарила поклонников за то, что ей пожелали удачи на украинском конкурсе YUNA и заинтриговала тем, что она готовит какой-то перфоманс.

Также певицу спросили, кого она будет поддерживать на Евровидении 2019, на что MARUV уклончиво ответила, что будет поддерживать всех.

"Не знаю, надо смотреть на номер, как выступят. Ну, понятное дело, не будем исключать моего хорошего отношения к Сереже (Сергей Лазарев – ред.), у нас с ним есть своя история, такая классная, совместная. Поэтому я буду его поддерживать. Но кроме того хочется еще посмотреть и сами выступления и поддержать тех артистов, которые будут делать самый крутой перфоманс, выступят интересно", - добавила артистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что MARUV поделилась правилами успеха.

А также рассказывали о том, что Подервянский раскритиковал MARUV.