Сколько MARUV зарабатывает в России: названа космическая сумма

Коллаж РБК-Украина

Стали известны гонорары MARUV

MARUV, которую наградили в РФ, зарабатывает на территории России 6 тысяч долларов за концерт и 10 тысяч за корпоратив. Об этом сообщают росСМИ.

За последние полгода большую часть своих концертов MARUV провела в России. Кроме того, ее очень часто приглашали в качестве гостьи на эфиры крупных российских радиостанций.

Стоит отметить, что 6 апреля у украинской певицы должен состоятся первый сольный концерт в московском зале "Известия-холл". При этом билеты на этот концерт уже несколько месяцев находятся в продаже, и если MARUV отменит выступление, то этой ей обойдется в круглую сумму.

Напомним, что MARUV стала победителем Национального отбора на Евровидение 2019 и должна была представлять Украину на песенном конкурсе, но она не подписала контракт с НОТУ из-за "кабальных" условий контракта.

Певица не захотела отказываться от своих выступлений в России. При этом в НОТУ настаивали, чтобы артистка в течение 3 месяцев после Евровидения не гастролировала в РФ во избежания "чрезмерной политизации конкурса". Команда MARUV отказалась.

Ранее сообщалось, что НОТУ отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение 2019.

Мы также писали о том, что один из судей Нацотбора Андрей Данилко сделал интересное заявление касательно Евровидения.