Скоро увидимся: MARUV наградили в России

Коллаж РБК-Украина

Певица отреагировала на победу в номинации

Финалистка украинского Нацотбора на песенный конкурс Евровидение MARUV, которая отказалась представлять Украину в Израиле, получила в России музыкальную награду ZD AWARDS-2018 в номинации "Прорыв года".

Известно, что соперницей в этой же номинации у MARUV была и другая финалистка Нацотбора – KAZKA.

На сайте "МК.RU" появилось небольшое видео, в котором MARUV поблагодарила организаторов за конкурс и сообщила, что приехать лично за своей наградой не сможет. Однако она пообещала, что скоро посетит Россию.

"Спасибо всем огромное, я очень рада получить эту награду. К сожалению, не могу сегодня присутствовать, но скоро мы с вами увидимся, я вам обещаю", — сказала певица.

Как отметили в российском издании, скандал вокруг поездки MARUV на Евровидение, добавил ей популярности.

Также награды в России получили и другие российские исполнители – Светлана Лобода в номинации "Тренд года", а Ани Лорак – получила сразу три премии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Данилко сделал интересное заявление по поводу Евровидения.

Он рассказал, что было прописано в его контрактах, когда он представлял Украину на международном конкурсе.

А также рассказывали о том, что "Гринджолы" высказались о сексуальности MARUV. Лидер коллектива дал интервью после долгого перерыва.