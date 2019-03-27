ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Можеш не повертатися: MARUV рознесли за концерти в Росії

STYLERПерсони    27.03.2019 - 11:38
Можеш не повертатися: MARUV рознесли за концерти в Росії
Фото: (колаж РБК-Україна)

MARUV розгнівала фанатів своєю продажністю

MARUV, яка веде активну діяльність в Росії, розлютила шанувальників своїм недбалим ставленням до України. Фото з концертів в Росії співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Анна Корсун побувала на радіостанції NRJ, де зробила кілька фотографій з російськими шанувальниками. А чергова поїздка співачки в Москву шокувала і розлютила українців.

 

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Українські підписники такий вчинок MARUV розцінили як зраду. Деякі фанати в знак протесту навіть заявили, що відмовляються після цього слухати її музику:

"Де платять, туди й летить", - написав один користувач.

"Хай сидить у брудній Росії", - підхопив другий.

"Безпринципна людина", - зазначив третій.

"Мабуть, більше бабок запропонували", - підхопив четвертий.

"В Україну можеш не повертатися", - висловив обурення п'ятий.

Нагадаємо, що MARUV у пікантній позі знялася для російського глянцю. Після зйомок для глянцю виконавиця відвідала радіостанцію "Москва FM", де була гостею програми "Вулиця правди".

Нещодавно співачка розповіла історію, коли їй розбили ніс у нічному клубі. Вона також розповіла про те, що в минулому у неї були проблеми з законом.

Раніше MARUV прокоментувала чутки про свою орієнтацію і зізналася, що цілувалася з дівчатами, для того щоб навчитися цілуватися.

Ми також писали про те, що співачка розповіла про те, як вона ставиться до того, що її постійно цитують. MARUV також відверто розповіла за кого вона буде вболівати на Євробаченні.

YUNA 2019: кращі образи переможців музичної премії Не зрозуміла, що відбувається: MARUV розбили ніс у клубі
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України MARUV
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся