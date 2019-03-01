Произошли от Украины: у россиян припадок из-за Климкина

Фото: коллаж РБК-Украина

Климкин доказал, что Россия произошла от Украины

После крещения в Киеве в 988 году христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси-Украины, где через несколько столетий возникли современная Беларусь и Россия. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Павла Климкина для издания Observador.

Так, чиновник подчеркнул, что Украина является преемницей Киевской Руси, а Россия и Беларусь образовались уже после монголо-татарского нашествия.

Глава дипломатического ведомства указал, что в середине 13 века Киевская Русь "защищала Европу от вторжения Азии".

"Позже запорожские казаки были активными участниками защиты Европы и христианства перед лицом вторжения Османской империи. Вспомните, по крайней мере, битвы за Хотин (1621) и Вену (1683), которые спасли Центральную Европу от рабства", - говорится в публикации.

Также Климкин отметил, что сегодня казаков часто считают российским явлением, "диким и экзотическим".

"Однако именно украинские казаки создали первую военную республику в новой Европе с демократически избранным руководством и провозгласили христианскую веру. В 1054 году, после разделения между католиками и православными, именно в Украине произошло примирение двух конфессий с созданием греко-католической церкви. Несмотря на это, Европа мало знает об этом вкладе Украины в историю европейской цивилизации", - написал чиновник.

Он заявил, что в православной России никогда не было свободы, демократии, открытости или терпимости как ценностей, "поэтому Россия не относится к цивилизации Европы, несмотря на все внешние сходства".

"Украина по сути христианская страна. В 988 году киевский князь Владимир крестил всех киевлян на реке Почайне, выводя их в свет христианской веры. Крещение положило начало истинной жизни нашей нации и нашей страны", - отметил Климкин.

Коллаж (РБК-Украина)

"Введение веры в единого Бога на Руси, как тогда называли Украину, объединило восточнославянские племена и подтвердило авторитет киевского князя. Спустя полвека, во времена правления его сына, Ярослава Мудрого, Русь имела более обширную территорию и стала одним из новых, более развитых государств в Европе. Наряду с религией, Русь была обогащена образованием, искусством и культурой Византии. Киев был мощным и влиятельным духовным и культурным центром, поэтому по всей стране были построены церкви, школы и новые города", - добавил он.

Нужно сказать, что статья Климкина вызвала шквал критики со стороны российских политиков, СМИ, интернет-сообществ и юзеров. Причем, как видно из комментариев, большинство в этом материале прочитало только заголовки и выдержки, как их подает российская пресса.

"Пусть Климкин считает, что Украина - прародительница всех народов, населяющих территорию бывшего СССР. Только от этого ничего не меняется";

"Валгалла содрогнулась от хохота";

Скрин: twitter.com/dron0356

"Просто он еще не знаком с исследованиями казахского математика в области истории. На самом деле х*хлы произошли от казахов";

"Горячее сердце Европы бьется в Украине. Украинцы единственные, кто отстаивает европейские ценности с оружием в руках";

"Вы вот не знали, а Климкин знает";

"Так и было. Сам видел";

Скрин: twitter.com/5tv

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