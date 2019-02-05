Ножки, как у курочки: пластический хирург посоветовала Собчак изменить внешность

Коллаж РБК-Украина

Эксперт отметила все недостатки во внешности телеведущей

Пластический хирург, врач-дерматолог Мадина Байрамукова считает, что телеведущей Ксении Собчак стоит изменить свою внешность, а в частности – увеличить грудь и губы. Об этом она рассказала в интервью для издания "Собеседник".

Она отметила, что за последние годы в ее внешности произошли существенные изменения, которые можно увидеть, сравнив ее фотографии. Однако она считает, что сделать ее красавицей не сможет даже пластическая хирургия.

"Несмотря на неплохой материальный ресурс, который Ксения может использовать для улучшения собственной внешности, сделать ее классической красавицей не представляется возможным", - отметила Байрамукова.

Она рассказала, что образ жизни, который ведет телеведущая, привел к тому, что ее кожа стала выглядеть намного хуже.

"Учитывая специфический образ жизни, который она ведет, постоянный макияж, свет софитов и бессонные ночи, ей необходимы процедуры, направленные на улучшение состояния кожи. Их ей стоит проводить регулярно. Это поможет избавиться от сухости и дряблости кожи. А также я бы посоветовала Ксюше увеличить объем губ – они у нее слишком тонкие. Увеличение объема придаст ей моложавости и сексуальности, а также скроет ее непропорционально крупные зубы", - считает пластический хирург.

Фото: Ксения Собчак (instagram.com/xenia_sobchak)

Также Байрамукова отметила недостатки фигуры Ксении Собчак и объяснила, что ей нужно увеличить грудь и подтянуть ягодицы.

"У Ксении мальчишеский тип фигуры, угловатый. Со стороны она больше похожа на мальчика-подростка, нежели на зрелую женщину. Я бы порекомендовала ей поработать над телом с помощью объема. В первую очередь увеличить грудь. Ягодицы у Ксении также оставляют желать лучшего. Попки, как орех, несмотря на регулярные занятия спортом, Собчак добиться до сих пор не может. Ее звездные коллеги поступают просто: вставляют импланты. Но хирурги таким способом улучшать форму заднего места Собчак не рекомендуют", - объяснила она и порекомендовала Собчак обратить внимание на внешний вид своих ног, так как им не хватает стройности.

"Ножки у Ксении, как у курочки. Я бы порекомендовала ей использовать собственный жир в области икроножных мышц. Этот метод позволяет добиться стройности. Он очень распространен в последнее время", - отметила пластический хирург.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Виторган резко высказался о разводе с Собчак.

А также рассказывали о том, что Собчак впервые прокомментировала свой разрыв с мужем.