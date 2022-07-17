ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"О**ели совсем": Ксения Собчак негодует, что ее другу не продали трусы и шлепки во Флоренции

Новина українською →
Флоренция, Воскресенье 17 июля 2022 17:31
"О**ели совсем": Ксения Собчак негодует, что ее другу не продали трусы и шлепки во Флоренции Коллаж РБК-Украина: Ксения Собчак жалуется, что россиянам не продают товары в бутиках Европы
Автор: Владимир Костырин

Ксения Собчак пожаловалась на ситуацию в Европе, когда обладателям паспорта РФ отказываются продавать товары известных брендов в модных бутиках. Российская журналистка, которая осуждала полномасштабную военную агрессию Кремля против Украины, сейчас негодует из-за подобных отказов в торговых домах ЕС обслуживать клиентов-россиян.

Об этом Собчак рассказала в своем Telegram.

Телеведущая опубликовала видео, которое снял ее знакомый в бутике Bottega Veneta во Флоренции - мужчине не захотели продать трусы и шлепки. Причиной отказа стал российский паспорт у покупателя.

Тогда таинственный друг Собчак стал возмущаться и включил камеру на телефоне, чтобы записать разговор.

Не желая оставаться без модной обновки, мужчина поинтересовался, может ли товар вместо него купить его друг с итальянским паспортом. Продавщица ответила, что это возможно.

Видео: в бутике во Флоренции не продают свои товары россиянам

"В боттеге во Флоренции **уели совсем и не продали моему другу плавки и шлепки. Из-за того что русский паспорт. Это вообще нормально?" - подписала кадры Собчак, ранее критиковавшая российское вторжение в Украину.

Кстати, об этом же случае рассказала в сети коллега Собчак, российская телеведущая и пропагандистка Тина Канделаки.

&quot;О**ели совсем&quot;: Ксения Собчак негодует, что ее другу не продали трусы и шлепки во Флоренции

Фото: скрин поста t.me/ksbchk

"Тина Канделаки ворует не только по-крупному, но и по мелочи. Например, у меня - новости. Ну что сказать? "Старую собаку не научить новым трюкам" как говорят в стране, в которую Тинатин уже никогда не пустят", - прокомментировала обиженная на "плагиат" контента Ксения.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие российские звезды, покинувшие "немытую Россию" призывали так сделать и остальных.

Добавим, недавно сеть возмутило видео о том, как ведут себя россияне в Европе при виде украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ксения Собчак Венеция Санкции против России
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь