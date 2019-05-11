Одета? Неужели: Ани Лорак разнесли в сети за наряд

Ани Лорак разнесли в сети за наряды, в которых она появлялась ранее
Ани Лорак в Instagram раскритиковали за наряд, который она выбрала для снимка. Украинская певица снова попала в "немилость" фанатов. На этот раз поклонников не устроило то, что она слишком одета. Об этом они написали в комментариях под ее фотографией.
Артистка опубликовала фотографию, на которой она изображена в черном брючном костюме, футболке с принтом и солнцезащитных очках. Свой образ она дополнила сумкой Michael Kors.
Ани Лорак в Instagram раскритиковали за образ (фото: instagram.com/anilorak)
Свою фотографию артистка дополнила многозначительной фразой: "Слушай музыку внутри себя".
Поклонникам по большей части понравился внешний вид певицы:
Правда, многие фанаты раскритиковали певицу за внешность:
Напомним, что ранее Ани Лорак в России сделала важное заявление.
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Ранее Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".