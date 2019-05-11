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Одета? Неужели: Ани Лорак разнесли в сети за наряд


Ани Лорак разнесли в сети за наряды, в которых она появлялась ранее

Ани Лорак в Instagram раскритиковали за наряд, который она выбрала для снимка. Украинская певица снова попала в "немилость" фанатов. На этот раз поклонников не устроило то, что она слишком одета. Об этом они написали в комментариях под ее фотографией.

Артистка опубликовала фотографию, на которой она изображена в черном брючном костюме, футболке с принтом и солнцезащитных очках. Свой образ она дополнила сумкой Michael Kors.

Ани Лорак в Instagram раскритиковали за образ (фото: instagram.com/anilorak)

Свою фотографию артистка дополнила многозначительной фразой: "Слушай музыку внутри себя".

Поклонникам по большей части понравился внешний вид певицы:

  • Какая красивая и солнечная, мы скучали! Хорошего вечера, Каролиночка.
  • Лучезарная улыбка, так поднимает настроение! Настоящее солнышко! Самая красивая и любимая!
  • Шикарная ... и слов больше нет)
  • Неотразимая красотка.

Правда, многие фанаты раскритиковали певицу за внешность:

  • Одета? Неужели…
  • Я так в 2015 одевалась.
  • Меняйте стилиста!!!! Это – не модно!!!
  • Каролина, мне в вас все нравится… и голос, и песни, и красота. Но вот стиль у вас хромает, если честно.
  • Решила одеться??? Всех уже распугала своим целлюлитом.
  • Фу, страшная.

Напомним, что ранее Ани Лорак в России сделала важное заявление.

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Ранее Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".

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