Одягнена? Невже: Ані Лорак рознесли в мережі за вбрання

Ані Лорак рознесли в мережі за наряди, в яких вона з'являлася раніше
Ані Лорак в Instagram розкритикували за наряд, який вона обрала для знімка. Українська співачка знову потрапила в "немилість" фанатів. На цей раз шанувальників не влаштувало те, що вона занадто одягнена. Про це вони написали в коментарях під фотографією.
Артистка опублікувала фотографію, на якій вона зображена в чорному брючному костюмі і сонцезахисних окулярах. Вона доповнила свій образ сумкою Michael Kors.
Ані Лорак в Instagram розкритикували за образ (фото: instagram.com/anilorak)
Свою фотографію артистка доповнила багатозначною фразою: "Слухай музику всередині себе".
Шанувальникам здебільшого сподобався зовнішній вигляд співачки:
Правда, багато фанатів розкритикували співачку за зовнішність:
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак в Росії зробила важливу заяву.
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Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак і "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".