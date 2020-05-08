Память держит нас вместе: Светличная поздравила с Днем победы над нацизмом

В День памяти и примирения народный депутат Украины Юлия Светличная поблагодарила украинских ветеранов и участников боевых действий за их героизм и поздравила с Днем победы над нацизмом. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

"В последние годы эти дни мы всегда отмечали вместе - ветераны Второй мировой, воины АТО и все участники боевых действий. И в этом году, даже оставаясь дома, мы чтим память павших и благодарим всем украинским Героям. Память держит нас вместе. С Днем победы над нацизмом", - написала народный депутат.

Напомним, 8 мая отмечается День памяти и примирения. В этот день многие страны мира празднуют день окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая 1945 года в 23:01 Антигитлеровская коалиция ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии.