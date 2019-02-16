Пельмешки, а не губы: Лобода показала жуткие последствия пластики (видео)

Артистка шокировала поклонников последствиями пластики

Светлана Лобода в своем Instagram показала жуткие последствия пластической хирургии. Опальная украинская певица шокировала фанатов заметно изменившимися губами, которые с начала певческой карьеры увеличились в несколько раз. Фанаты выразили свое негодование под недавно опубликованным роликом, на котором Светлана Лобода экспериментирует с одной из своих песен.

Поп-певица Лобода решила показать фанатам видео, на котором она пытается переделать старую песню в рэп-трек. Фанаты обратили внимание не только на отсутствие голоса, но и на изрядно утомленный вид артистки, а также пострадавшее от пластики лицо.

Светлана Лобода показала жуткие последствия пластики (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Фанатам видео по вкусу не пришлось: буквально каждый стал критиковать артистку за внешность и голос. Некоторые даже заподозрили, что Лобода решила украсть песню у Бузовой.

"Не надо нам таких видео", "Голоса вообще нет", "Господи, ну и губищи. Один вопрос: зачем это делать????", "Жертва пластической хирургии. Говорят, что девушки не могут просто остановиться. Видимо Лобода попала в этот список", "Пельмешки, а не губы", "Господи помилуй тебя при свете увидеть", "Что только нынче не называют песней", "Ты наверно сильно устаешь, видно мешки под глазами и у тебя лицо уставшее", "Что с голосом? Приболели?", "По вашему внешнему виду... вы ближе к людям))))", "Срамота. Голоса вообще нет", "Силиконовый монстр", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что внешность артистки, когда она пела в составе группы "ВИА Гра", была более натуральной.

Светлана Лобода в молодости (фото из открытого доступа)

Напомним, в прошлом месяце Светлана Лобода попала в скандал после прибытия в аэропорт Шереметьево в Москве - она оскорбила его сотрудников, применив нецензурную брань.

Ранее мы писали, что поклонники высмеяли новое голое фото Лободы.