Порошенко с семьей посетил рок-мюзикл о Майдане

Порошенко посоветовал всем сходить на рок-мюзикл Got to Be Free

Пятый украинский президент Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной Порошенко стал гостем театра на Подоле, где посмотрел рок-мюзикла о Майдане Got to Be Free. Свои впечатления от увиденного он описал на странице в Facebook. "Это был один из лучших вечеров в моей жизни. Моя настойчивая совет: обязательно приходите на этот спектакль. Но хочу сразу предупредить, что большинство билетов уже раскуплены на год вперед! А это значит, что творческое переосмысление Революции Достоинства близкое и нужное людям", - поделился Порошенко. Кроме того, Порошенко поблагодарил Владимиру Лавренчуку за прекрасное и проникновенное изображение на сцене событий шестилетней давности. "Неважно кто кем был тогда. Кто-то был банкиром, кто переводчиком, кто IT-специалистом, кто-то рабочим, кто-то депутатом - мы все были вместе и мы все были и будем украинском. И мы знаем: лучше Украины ничего не существует. Мы не дадим переписать историю. Мы не дадим оболгать революцию Достоинства и Героев Небесной Сотни. Мы не сдадим Украину, потому что мы ее очень-очень любим. Нас точно не одолеть. Мы рождены быть свободными", - написал Порошенко. Напромним, ранее Петр Порошенко с женой сходили на фильм на "Наши котики" о добровольцах на Донбассе.