Меган Маркл шокировала неожиданным заявлением о своих родах

Коллаж РБК-Украина

Герцогиня решила нарушить все традиции королевского двора

Меган Маркл, которая ранее отказалась от любимых бьюти-процедур ради полной экологичности беременности, сообщила, где и как будут проходить роды. Изначально герцогиня выбирала между медицинскими учреждениями, но теперь заявила, что хочет остаться дома.

Маркл неоднократно пренебрегала традициями королевской семьи и удивляла скандальными выходками. Из-за чего представителям дворца каждый день приходится блокировать оскорбительные сообщения.

В этот раз герцогиня снова отличилась и сообщила, что будет проводить роды в домашней обстановке под гипнозом. Во время родов будущей маме будут внушать, что процесс идет безболезненно.

Несмотря на все это, публика сомневается в беременности бывшей актрисы. Ходят слухи, что пара давно обратилась к услугам суррогатной матери, а живот накладной. Однако по свежему посту в Instagram можно заметить, как во время позирования супругов перед камерой, ребенок стал активно шевелиться.

Данное видео смогло развеять сомнения некоторых пользователей касательно беременности герцогини:

"Не понимаю, как люди могут думать, что Меган и Гарри лгут", - написал один из пользователей.

"Я вижу, как он двигается! Это потрясающее видео", - добавил второй комментатор.

Напомним, что Герцогиня Сассекская Меган Маркл была настолько расстроена повторяющимися нападками со стороны своего отца Томаса в средствах массовой информации, что написала ему письмо с просьбой прекратить ее преследовать.

Как сообщалось ранее, отец герцогини Сассекской Томас Маркл ранее преподнес дочери неприятный сюрприз и заявил о своих правах на внучку.

Также мы писали о том, что герцогиню Сассекскую вместе с королевской семьей могут эвакуировать из Лондона в случае массовых беспорядков из-за выхода Британии из состава Европейского союза - западные СМИ рассекретили план срочной эвакуации БКС.