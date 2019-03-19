Племя третьего сорта: жена Медведчука грубо оскорбила украинцев

Оксана Марченко считает, что "для мытья туалетов интеллект не нужен"

Оксана Марченко, украинская телеведущая и жена скандального Виктора Медведчука, "наехала" на украинцев, которые выступают за принятие "языкового закона".

Марченко написала в своем Instagram, что ученые Массачусетского технологического института якобы доказали, что современная кросскультурная коммуникация держится всего на шести языках - английском, испанском, французском, итальянском, русском и немецком. Именно эти языки, уверена жена кума Путина, чаще всего используются для перевода информации между различными культурами.

"Патриоты", о ужас! Я не вижу там украинского! Что же происходит!? А происходит следующее: под прикрытием "захисту мови" нынешние власти, активно проталкивающие новый языковой закон, хотят отрезать украинцев от мира и превратить в "немое" племя третьего сорта. Предположить, что украинцы массово выучат один из иностранных языков и будут пользоваться им как носители - утопия, бред! Украинский относится к славянской группе языков, поэтому нам так просто выучить русский. Значит, нам запросто владеть языком мировой науки. Но нас лишают возможности учить математику, физику, химию и др. на русском, и "горе-патриоты" отрезают украинцев от мировых знаний, литературы, открытий, технологий, бизнеса и коммуникации. А одаренным единицам придется переучиваться", - пишет Марченко.

Скриншот (instagram.com/oksana.marchenko.official)

"Почему они это делают? Может, потому, что будущим уборщикам, сиделкам, собирателям клубники и просто нищим не нужно много знать? Они возвращают Украину в "крепостной" строй, где темным, забитым украинцам незачем мыслить? Конечно, для мытья туалетов интеллект не нужен", - сказала телеведущая и добавила, что она "свободно владеет украинским и русским языками, как и подавляющее большинство украинцев", поэтому "выступает против дискриминации интеллекта соотечественников, унижения русского и языков национальных меньшинств".

Пользователи сети в большинстве своем совсем не согласны с позицией Марченко.

Мені боляче і образливо, що живу в Україні, а не можу купити журнал в кіоску українською мовою. Образливо! І донедавна зі всіх каналів лунала російська мова, але я люблю українську. Чому мені нав’язають іноземну мову - російську - всюди? От що боляче. Вас тепер заставляють спілкуватися українською, а мені, громадянці України, де державна мова - українська, від народження нав’язують російську мову. От що мені незрозуміло.

Українці можуть розмовляти будь-якою мовою. Хоч російською, хоч українською, німецькою, французькою і т. д. Але державна мова є державною.

В Беларуси тоже два языка. И где их язык и культура теперь?

Считаю, что если мы забудем украинский язык, то мы забудем и культуру, и обычаи.

Отметим, что 19 марта Верховная Рада продолжила рассматривать правки к "языковому закону".