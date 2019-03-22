Поплавский в Англии преподает антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность
Михаил Поплавский и академический директор Apsley Business School Себастиан Фуллер подписали соглашение на 5 лет в Киевском университете культуры и искусств.
Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)
Фуллер вручил диплом профессора Apsley Business School Михаилу Поплавскому, который преподает в столице Англии антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность.
Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)
"Михаил Поплавский является антикризисным менеджером. Для нас большая честь вручить диплом профессора и засвидетельствовать важную роль Михаила Поплавского для Лондонской школы бизнеса", - отметил Фуллер.
Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)
"Это эпохальный исторический проект. Для меня большая честь и большая ответственность. Я думаю, что в Лондонской школе бизнеса будут удовлетворены программами антикризисного менеджмента, пиара, брендинга, имиджа и репутации!" - сказал Поплавский.
Подписали контракт на 5 лет с Apsley Business School (Лондон, Великобритания). Получил диплом профессора Apsley Business School, где выкладываю антикризисный менеджмент. Спасибо академическому директору Себастиану Фуллеру! Это большая честь и ответственность для меня! @apsleylondon #poplavskiy #університеткультури #apsleylondon #apsleybusinessschool
Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)
Ранее мы писали о том, что Поплавский во всемирно известном Кембриджском университете представил новую авторскую книгу "Ректор", которую он посвятил 25-летию своей деятельности руководителя КНУКиМ.