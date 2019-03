Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London

Подписали контракт на 5 лет с Apsley Business School (Лондон, Великобритания). Получил диплом профессора Apsley Business School, где выкладываю антикризисный менеджмент. Спасибо академическому директору Себастиану Фуллеру! Это большая честь и ответственность для меня! @apsleylondon #poplavskiy #університеткультури #apsleylondon #apsleybusinessschool

shared A post by Михаил Поплавский (@poplavskiy_michail) on Mar 20, 2019 at 1:22pm PDT