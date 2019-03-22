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Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London

STYLERПерсоны    22.03.2019 - 14:44
Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London
Михаил Поплавский (instagram.com/poplavskiy_michail)

Поплавский в Англии преподает антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность

Михаил Поплавский и академический директор Apsley Business School Себастиан Фуллер подписали соглашение на 5 лет в Киевском университете культуры и искусств.

Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London

Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Фуллер вручил диплом профессора Apsley Business School Михаилу Поплавскому, который преподает в столице Англии антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность.

Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London

Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

"Михаил Поплавский является антикризисным менеджером. Для нас большая честь вручить диплом профессора и засвидетельствовать важную роль Михаила Поплавского для Лондонской школы бизнеса", - отметил Фуллер.

Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London

Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

"Это эпохальный исторический проект. Для меня большая честь и большая ответственность. Я думаю, что в Лондонской школе бизнеса будут удовлетворены программами антикризисного менеджмента, пиара, брендинга, имиджа и репутации!" - сказал Поплавский.

Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Ранее мы писали о том, что Поплавский во всемирно известном Кембриджском университете представил новую авторскую книгу "Ректор", которую он посвятил 25-летию своей деятельности руководителя КНУКиМ.

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