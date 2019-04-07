Порошенко в очередной раз возмутил власти РФ последовательной проевропейской политикой

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко вызвал бурную реакцию в официальной Москве своим заявлением об угрозе страны "откатиться под имперскую Россию".

Как известно, накануне он обратился к украинским избирателям с просьбой сделать выбор между Россией и Европой.

"Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, но еще быстрее откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть: или, или. Выбор – 21 апреля. Европа или Россия. Присоединяйся", – подчеркнул Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Совете Федерации и Государственной думе гневно прокомментировали призыв лидера Украины, навешав на него всевозможные ярлыки и обвинения.

"Самая большая проблема Порошенко в том, что он украинский националист. При этом данная позиция воспитана на растущей ненависти к Москве. Он во многих своих проблемах, прежде всего в управлении страной, обвиняет Россию", — заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в комментарии RT.

Сенатор испугался, что таким образом Порошенко хочет всеми силами оторвать Киев от Москвы.

"Но это невозможно! Мы веками существовали вместе. Необходимо реально оценивать ситуацию в стране и уходить от антироссийской риторики", — сказал Цеков.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в свою очередь закатил истерику из-за "уничтожения Украины".

"Любой кандидат, который бы вышел во второй тур вместе с Порошенко, для действующего президента и его кураторов ассоциировался бы с Россией, будь он даже ярым антироссийским политиком. Порошенко хочет показать всем, что он готов и дальше уничтожать Украину и привести оставшиеся осколки в Евросоюз — туда, где его страну не ждут. Перед 21 апреля вся эта истерия и показушные выступления в СМИ будут только набирать обороты", — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известны результаты выборов президента Украины.

А также мы писали о том, что кандидатам в президенты предложили новое место для дебатов.