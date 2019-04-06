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Кандидатам в президенты предложили новое место для дебатов

STYLERЖизнь    06.04.2019 - 18:40
Кандидатам в президенты предложили новое место для дебатов
Коллаж: РБК-Украина

Юрий Луценко знает лучшее место для дебатов

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти 19 апреля. При этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил провести дебаты не на стадионе, а в библиотеке. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

Генпрокурор также отметил, что кандидаты в президенты должны предварительно сдать годовую декларацию прочитанных книг.

Луценко не уточнил в какой именно библиотеке необходимо провести дебаты.

 

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Пользователи сети также отреагировали на это предложение.

"Дебаты на стадионе это возвращение старых античных традиций. Это нормально. Но даже Демосфен не спас Афины от А. Македонского";

"Можно быть начитанным циником, который принимает несправедливые решения. А можно быть просто образованным человеком, который принимает справедливые решения! Все зависит от ценностей! У действующего ценности только "бабло"! Могу спорить с фактами";

"Юрий Витальевич, идите добровольно в отставку! Вы хороший человек, но не на своей должности. К сожалению, на повестке дневной перед вторым туром стоит вопрос: или президент полностью перезагружает свою команду, или мы с треском летим в объятия к рашки под управлением клоуна";

"А как проверять подлинность списке? Думаю сначала надо лучше сдавать экзамен по истории и языку! Интересно, как владеют кандидаты этими предметами! Так во многих странах перед приобретением гражданства. Только у нас раздаривают его всем медиа популистским лицам, а тем кто действительно нуждается и доказывает своему государству даже ценой обеспеченной жизни, ждут долгие годы!";

"Библиотекаря в Президенты!".

Напомним, что на стадион "Олимпийский" уже начали водить экскурсии в кабинет для сдачи анализов.

Ранее сообщалось о том, что  главный врач городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" заявил, что в анализах Порошенко не обнаружили психоактивных веществ.

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