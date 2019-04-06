Кандидатам в президенти запропонували нове місце для дебатів

Колаж: РБК-Україна

Юрій Луценко знає найкраще місце для дебатів

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка повинні пройти 19 квітня. При цьому генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував провести дебати не на стадіоні, а в бібліотеці. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Генпрокурор також зазначив, що кандидати в президенти повинні попередньо здати річну декларацію прочитаних книг.

Луценко не уточнив, в який саме бібліотеці необхідно провести дебати.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Користувачі мережі також відреагували на цю пропозицію.

"Дебати на стадіоні це повернення старих античних традицій. Це нормально. Але навіть Демосфен не врятував Афіни від А. Македонського";

"Можна бути начитаним циніком, який приймає несправедливі рішення. А можна бути просто освіченою людиною, який приймає справедливі рішення! Все залежить від цінностей! У чинного цінності тільки "бабло"! Можу сперечатися з фактами";

"Юрій Віталійович, йдіть добровільно у відставку! Ви хороша людина, але не на своїй посаді. На жаль, на порядок денний перед другим туром стоїть питання: або президент повністю перезавантажує свою команду, або ми з тріском летимо в обійми до рашки під управлінням клоуна";

"А як перевіряти справжність списку? Думаю спочатку треба краще здавати іспит з історії та мови! Цікаво, як володіють кандидати цими предметами! Так у багатьох країнах перед набуттям громадянства. Тільки у нас роздаровують його всім медіа популістським особам, а тим хто дійсно потребує та доводить своїй державі навіть ціною забезпеченого життя, чекають довгі роки!";

"Бібліотекаря в Президенти!".

Нагадаємо, що стадіон "Олімпійський" вже почали водити екскурсії в кабінет для здачі аналізів.

Раніше повідомлялося про те, що головний лікар міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" заявив, що в аналізах Порошенко не виявили психоактивних речовин.