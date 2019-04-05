На "Олімпійському" вже почали водити екскурсії в кабінет для здачі аналізів

Дебати Зеленського і Порошенка відбудуться на "Олімпійському" (коллаж РБК-Україна)

Потрапити у кабінет, в якому Порошенко здавав аналізи, можна за 100 грн

Після того, як Петро Порошенко здав аналізи перед дебатами із Зеленським на НСК "Олімпійському", адміністрація спортивного комплексу вирішила організовувати екскурсії до кімнати медичного контролю та допінг-контролю. Саме у цьому кабінеті 5 квітня у Порошенка були відібрані кров, сеча і волосся і лімфатичні фолікули.

Петро Порошенко здає аналізи на "Олімпійському" (фото: РБК-Україна)

"НСК "Олімпійський" змінює звичний маршрут екскурсійних турів та пропонує всім гостям стадіону також відвідати кімнати медичного контролю та допінг-контролю", - йдеться на сайті спорткомплексу.

Екскурсії тривалістю одна година для усіх бажаючих будуть проводитися щоденно (за винятком днів матчів) об 11:00, 13:00, 15:00 та 17:00 годинах.

Щоб потрапити до кабінету, дорослим доведеться викласти 100 грн (або 80 у разі групової екскурсії), а дітям - 50 грн (або 40).

Додамо, шо оновлений маршрут спорткомплексом буде доступний лише протягом 10 днів: з 6 по 15 квітня.

"Скористайтеся унікальною можливістю та завітайте на арену, де твориться історія України!" - закликали на "Олімпійському".

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Нагадаємо, що головний лікар міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий запевнив українців, що в аналізах президента України Петра Порошенка не було виявлено психоактивних речовин.