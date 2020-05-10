Порошенко: пусть Господь подарит мир украинским семьям

Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине принято отмечать День матери. Идея возникла благодаря Джулии Уорд, которая пыталась внедрить день, который бы символично объединил всех матерей в борьбе за мир.

По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, искренняя материнская любовь, забота и преданность всегда берегут нас и направляют верными жизненными путями.

"Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии. Пусть Господь благословит каждую маму и подарит тепло, спокойствие и мир украинским семьям. С Днем матери! Спасибо вам, родные", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, в Украине День матери впервые отметили в 1928 году, когда праздник организовал Союз украинок Канады. В 1939 праздник запретила советская власть и долгое время День матери в Украине не отмечали. В 1990 году праздник вернулся в Украину.