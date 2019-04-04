Потап сделал неожиданные признания о сексе (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Потап и группа MOZGI ответили ведущему шоу на интимные вопросы

Потап, который недавно шокировал откровенной историей о своей сексуальной жизни, продолжил признания на пикантные темы и в шутливой форме рассказал новые подробности интимных "похождений".

Известный шоумен, продюсер и певец вместе с участниками группы MOZGI стал гостем нового выпуска шоу СЛАВА+, в котором музыканты отвечали на вопросы о жизни группы, рассказывали забавные истории, говорили о гонорарах, ссорах и делали признания в фривольных и щекотливых темам.

Фото: группа MOZGI (facebook.com MOZGIband)

Видео опубликовано в открытом доступе на YouTube-канале Люкс ФМ.

В частности, Алексей Потапенко сознался, что ему приходилось терпеть неудачи в постели.

"Всегда терплю фиаско. В последнее время вообще трудно получается", - без раздумывая и непринужденно сказал Потап.

Также он рассказал, что доводилось заниматься любовью втроем.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

При этом на вопрос, смог бы он изменить своей жене с моделями, артист смутился и подчеркнул, что этого делать не нужно.

"Зачем такой вопрос? Не надо изменять своим женам. Зачем жениться тогда, если им изменять?" - возмутился Потап.

В то же время Алексей высказал мнение, что записывать девушек в телефон под другим именем вполне нормально.

Видео: YouTube / Люкс ФМ

Как сообщалось ранее, Потап и его группа Mozgi недавно объявили о том, что стали номинантами престижной премии. Их клип на новую песню "Полюбэ" претендует на главный приз в категории Most Trashy Berlin Music Video Awards-2019, которая будет проходить с 28 мая по 1 июня в городе Берлин.

Также мы писали о том, что продюсеру Потапу и его бывшей супруге Ирине Горовой не смотря на расставание в 2017 году удалось остаться друзьями и вести совместный бизнес. Необычный тандем недавно снялся в стильной фотосессии.

Напомним, Настя Каменских и Потап, которых давно подозревают в романтических отношениях, вновь "засветились" вместе.