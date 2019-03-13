ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Потап или Винник? Каменских призналась, с кем спит

STYLERПерсоны    13.03.2019 - 08:14
Потап или Винник? Каменских призналась, с кем спит
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Также Каменских сделала заявление о беременности

Настя Каменских, которую подозревают в отношениях с Потапом, рассказала, кто на самом деле является ее любовником. Об этом она сообщила Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер".

"Я не хочу делиться с миром своей личной жизнью. И я знаю, что все хотят об этом узнать. Ну, я сплю с мужчиной. Каждое интервью меня спрашивают одно и то же. Я все понимаю, но мне так приятно вас мучить", - говорит Каменских.

Видео: (YouTubeЗе Интервьюер)

Кроме того, певица заявила, что ей приписывают романы с разными мужчинами. Зачастую с Винником и Потапом. "Ну, никто не знает, что у нас с Олегом. И никто не узнает", - интригует исполнительница.

Также артистка сделала громкое заявление о беременности: "Никогда в своей жизни не рожала, не делала абортов. Я еще вообще в этом направлении не разродилась".

Напомним, что Настя Каменских раззадорила сеть фотосессией в откровенных образах. Так, на одном из снимков она красуется в коротком топе и трусиках нежно-розового цвета.

К слову, Настя Каменских объявила о наборе участников в свою творческую команду и пообещала, что вместе с профессионалами и специалистами своего дела нацелена идти на "Грэмми".

Видео: РБК-Украина

Хештег гей: похудевший Потап удивил фанов странными намеками "Лучшая пара": Настя Каменских с Потапом взбудоражила сеть заявлением
Новости Украины ПотапКаменских
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь