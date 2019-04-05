Повторим поход Сагайдачного: Омелян пообещал въехать в Москву на танках

Фото: коллаж РБК-Украина

Омелян опубликовал в соцсети эмоциональный пост

Владимир Омелян резко прокомментировал приглашение в Москву от Союза транспортников России обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза. На своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины написал, что в столице РФ "мы обязательно будем" с союзниками на танках с надписью "На Москву".

Также чиновник в своем посте рассказал о желании повторить поход гетьмана Петра Сагайдачного.

Отметим, что в письме-приглашении СТР просил Омеляна направить на заседание Круглого стола 23 апреля представителя Министерства инфраструктуры Украины, который выступит с сообщением по указанной тематике и внесет предложения в его рекомендации.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

"То позавчера "давайте восстановим авиационное сообщение", то сегодня: 23 апреля в Москве приглашаем обсудить единственный траспортный пространство Евразийского союза, "членом которого является Украина по поручению Путина", - эмоционально ответил чиновник.

Министр не оставил без внимания и тему выборов президента 2019.

"Ребята, не выигрывает ваш кандидат, зря стараетесь! А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву". Повторим поход Сагайдачного!" - написал он.

Как сообщалось ранее, недавно Владимир Омелян рассмешил пользователей сети трогательной перепиской в комментариях со своей мамой Мартой Омелян.

Напомним, после визита в Российскую Федерацию политика Юрия Бойко Кабинет министров запретил нерегулярные прямые авиаперелеты в РФ.

Добавим, что с 1 апреля 2019 года не действует Договор о дружбе Украины с Россией.

Конный портрет гетмана Петра Конашевича Сагайдачного. 1622. Гравюра из книги Кассиана Саковича

Справка. В ходе войны между Речью Посполитой и Московским царством украинские и польские войска под руководством гетманов Петра Кононовича Конашевич-Сагайдачного и Яна Кароля Ходкеевич (военный и политический деятель Великого княжества Литовского) в сентябре 1618 года осадили Москву. Кампания закончилась 1 декабря 1618-го подписанием Деулинского перемирия.

Ранее мы писали о том, что недавно в эфире российского пропагандистского ток-шоу гость программы Вадим Трюхан напугал ведущих фразой про украинские танки на Кубани и в Ростове-на-Дону.