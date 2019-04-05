Повторимо похід Сагайдачного: Омелян пообіцяв в'їхати до Москви на танках

Фото: колаж РБК-Україна

Омелян опублікував в соцмережі емоційний пост

Володимир Омелян різко прокоментував запрошення до Москви від Союзу транспортників Росії обговорити єдиний транспортний простір Євразійського союзу. На своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури України написав, що у столиці РФ "ми обов'язково будемо" із союзниками на танках з написом "На Москву".

Також посадовець у своєму пості розповів про бажання повторити похід гетьмана Петра Сагайдачного.

Зазначимо, що в листі-запрошенні СТР просив Омеляна направити на засідання Круглого столу 23 квітня представника Міністерства інфраструктури України, який виступить із повідомленням по зазначеній тематиці та внесе пропозиції до його рекомендації.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

"То позавчора "давайте відновимо авіаційне сполучення", то сьогодні: 23 квітня в Москві запрошуємо обговорити єдиний траспортний простір Євроазійського союзу, "членом якого є Україна на доручення Путіна", - емоційно відповів чиновник.

Міністр не залишив без уваги і тему виборів президента 2019.

"Хлопці, не виграє ваш кандидат, даремно стараєтеся! А в Москві ми обов`язково будемо! Разом із союзниками! На танках, з написом "На Москву!" Повторимо похід Сагайдачного!" - написав він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Володимир Омелян розсмішив користувачів мережі зворушливим листуванням у коментарях зі своєю мамою Мартою Омелян.

Нагадаємо, після візиту в Російську Федерацію політика Юрія Бойка Кабінет міністрів заборонив нерегулярні прямі авіаперельоти до РФ.

Додамо, що з 1 квітня 2019 року не діє Договір про дружбу України з Росією.

Кінний портрет гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. 1622. Гравюра з книги Кассіяна Саковича

Довідка. В ході війни між Річчю Посполитою і Московським царством українські і польські війська під проводом гетьманів Петра Кононовича Конашевич-Сагайдачного та Яна Кароля Ходкеевич (військовий і політичний діяч Великого князівства Литовського) у вересні 1618 року обложили Москву. Кампанія закінчилася 1 грудня 1618-го підписанням Деулінського перемир'я.

Раніше ми писали про те, що нещодавно в ефірі російського пропагандистського ток-шоу гість програми Вадим Трюхан налякав ведучих фразою про українські танки на Кубані та в Ростові-на-Дону.